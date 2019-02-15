0553 313 94 23

PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gençlik Oyunları’nda, “PES turnuvası” heyecanı yaşandı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:23
PES turnuvası finalinde kıyasıya mücadele

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gençlik Oyunları’nda, “PES turnuvası” heyecanı yaşandı. Turnuva finalinde 39 okuldan bin 387 katılımcı en iyi olabilmek için kıyasıya yarıştı.


Başakşehir Belediyesi 2’nci Gençlik Oyunları Festivali’nde, “PES Turnuvası” finali yapıldı. Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleşen turnuvalar kapsamında, öğrenciler ikili gruplar halinde, yarışmalar için özel olarak hazırlanan oyun konsollarında sanal futbol maçları yaparak şampiyonluk için mücadele etti. İlçe genelindeki liseler arasında öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen oyunlarda, macera parkuru, bilyalı tornet, balon futbolu, paintball ve canlı langırt müsabakalarının ardından PES Turnuvası finali ile son buldu. Gençlerin PES turnuvası heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerle birlikte PES oynadı.



"Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız gençlerin eğlenmesi, sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi"


Öğrencilerle pes oynayıp turnuva heyecanlarına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün kapanış yapıyoruz, bin 400 gencimizle yarıştık. Tabi bu sadece pes turnuvasından ibaret bir organizasyon değil. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu yaklaşık 15 bin gençle beraber yapılan bir organizasyon. 23 dalda yapılıyor. Bugün 23 daldan birini sonlandırmış olduk. Bu turnuvalarla ilgili asıl amacımız hem gençler eğlensin hem de meşguliyetleri artsın sosyal amaçlı bir proje eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarından vazgeçecek. Bizim gençlerimiz çok önemli çünkü" dedi.



"Güzel bir proje"


Mücadelenin iyi gittiğini belirten lise öğrencisi Anıl Özdemir, "Güzel bir proje, iyi gidiyor. Tekli maç yapıyorsun elenen gidiyor, yenen tur atlıyor en sonunda finale kalıyorsun" ifadelerini kullandı.


Turnuvaya geçtiğimiz yıl da katıldığını söyleyen Ahmet Sancar, "Günlük hayatta oynanınca çok zevkli. Şimdi bir amaç uğruna yapılınca heyecanlanıyorum. Geçen sene de katılmıştım ama erken elenmiştim. Şansızlık olmuştu bu sene bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:23
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çomaklı, Erzurum Ticaret Borsasına konuk oldu
    1. Rektör Çomaklı, Erzurum Ticaret..
    2. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    3. Şermet: "Galibiyet serimizi devam..
    4. Gezer, köy ziyaretlerini aralıksız..
    5. HDI Sigorta Alex de Souza'yı..
    6. Başkan Bozkurt’dan Ziraat Odası ve..
    7. Çin'den ABD’ye "en iyi seçenek iş..
    8. Bilecik’te 194 kilometrelik yol ağına..
    9. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,..
    10. ASELSAN’dan 92,9 milyon Euro’luk..
    11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    12. Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi..
    13. Çorum'da istinat duvarı çöktü
    14. Kadıköy'de yangın
    15. Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaatta..
    16. Vali Şentürk ve konuklarından tarihi..
    17. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    18. "31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek..
    19. CHP'den "Sokak Ekonomisi ve..
    20. SÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana..
    21. Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı..
    22. NBA All Star 2019 ne zaman NBA All..
    23. Türkiye Engelliler Meclisine Doğru..
    24. Faruk Yaman’ın acı günü
    25. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, 2004..
    26. Eskişehir’de AK Parti adayının seçim..
    27. Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp..
    28. THY’den ortaklık iddialarına yalanlama
    29. Adana’da spor sorunları masaya..
    30. Görme engelliler şablonlu oy pusulası..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz