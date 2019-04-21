Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otele saldırı! 20 ölü, 160 yaralı Sri Lanka’da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamalarda 20 kişi öldü 160 kişi yaralandı.

Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Sri Lanka'da, 3 otel ve 3 kilisede peş peşe patlamalar yaşandığı bildirildi. 20 ölü 160 yaralı Meydana gelen saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanan 160 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

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