Peş peşe meydana gelen yangınlar mahalleliyi tedirgin etti Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde 10 gün arayla meydana gelen 2 ayrı yangın mahalleyi tedirgin etti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde 10 gün arayla meydana gelen 2 ayrı yangın mahalleyi tedirgin etti.

Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi’nde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar 10 gün içerisinde 2 ayrı yangının çıkmasına sebebiyet verdi. Bölgede bulunan bazı elektrik tellerinde sarkmaların olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "İkinciler Mahallesi’nde 10 gün içerisinde bölgede bulunan bazı elektrik tellerinin sarkması akabinde oluşan rüzgarlarla birlikte çıkan kıvılcımlar nedeniyle 2 ayrı yangın meydana geldi.Yangınlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.Durumu TEDAŞ yetkililerine bildirmemize rağmen konuyla ilgilen olmadı.Mahalle halkı tedirgin yeni bir yangının çıkması kaçınılmaz.Yetkililer illaki birilerinin ölmesini mi bekliyorlar, bir an önce bölgede çalışma yapılmalı konunun takipçisi olacağız" diye konuştu

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