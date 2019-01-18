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Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!

Kayseri’de kan donduran bir olayın itirafı geldi. 2014 yılında kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen’i, geçtiğimiz hafta da komşusu Ufuk Akhan’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Orhan Gökçek’in (32), 16 Şubat 2007’de öldürülen Şahin Metiner’in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde cinayeti itiraf eden Gökçek, olay yerinde yapılan keşifte Metiner’i nasıl öldürdüğünü anlattı.

18 Ocak 2019 Cuma 06:10
Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi’nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi görenÿOrhan Gökçek, iddiaya göre geçtiğimiz hafta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.’nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde bir tüfekle gelen Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen’i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen’i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi.

Cezaevinde 3’üncü cinayeti itiraf etti

Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek’in, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Sokak’ta boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner’in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Cezaevinde cinayeti itiraf eden Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner’i, kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Gökçek’e bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde keşif yaptırıldı. Gökçek, keşifte Metiner’i nasıl öldürdüğünü anlattı. Orhan Gökçek, yapılan keşfin ardından Bünyan Cezaevi’ne geri gönderildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 06:10
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