Pes dedirten olay! Kızının oyuncağının içine bile uyuşturucu saklamış

İstanbul Esenler’de polis, uyuşturucu satıcılığı yapan torbacı Mustafa Ş.’yi evinin bulunduğu sokakta yakaladı. Mustafa Ş., evinin kapısını kırmaya hazırlanan polislere “Eşim Tuğba bir hafta önce ikinci çocuğumuzu doğurdu. Kapıyı kırmayın, ben açmasını söylerim” dedi. Çocuklar korkmasın diye öneriyi kabul eden polisler Mustafa Ş.’yi kapının önüne getirdi. Kapıyı çalan Mustafa Ş. bir anda “Polis burada, sakın kapıyı açma” diye bağırdı.

Paketleri pencereden attı

Tuğba Ş. evdeki eroinleri pencereden attıktan sonra kapıyı açtı. Polis, 26 paket eroin buldu. Mustafa Ş.’nin eroinlerin bir kısmını 4 yaşındaki kızının oyuncak ayısının içine sakladığı tespit edildi. Tuğba Ş.’nin bir haftalık bebeği kontrol için hastaneye götürüldü.

Tutuklandı

Tuğba Ş. kucağında korku içinde oturan kızıyla birlikte ifade verdikten sonra yeni doğum yaptığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Ş. tutuklandı.