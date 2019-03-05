Pes dedirten hırsızlık Malatya’da tren raylarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da tren raylarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Rayları çalarak demiryolunda kazalara da davetiye çıkaran şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde TCDD Tren Garı yakının devriye gezen jandarma ekipleri tren raylarının kenarında 3 erkek şahsın demir rayları kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı. Kamyonette yapılan incelemede 3 adet 5 metre uzunluğunda demir ray bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler Ö.Y.B, O.E ve K.T. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olaydan demiryolu yetkilileri de bilgilendirilirken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli daha sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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