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'Valiyim' diyerek çok sayıda iş adamını dolandırdı

Kocaeli'de kendini vali olarak tanıtan şahıs, çok sayıda iş adamını dolandırdı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:33
'Valiyim' diyerek çok sayıda iş adamını dolandırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kendisini vali olarak tanıttığı iş adamlarını dolandıran şüpheliyle paraların yatırıldığı hesap numarasının sahibi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, kendisini telefonla arayarak vali olduğunu söyleyen kişi tarafından dolandırıldığını öne süren H.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.G'nin Kocaeli'de 2, Batman, Hatay ve Giresun'da ise 3 iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıttığı, yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını belirterek para istediği öne sürüldü. 

Aynı bahaneyle 1-9 Ağustos'ta aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen E.G'nin parayı yatırmaları için H.A'nın hesap numarasını verdiği ve bu kişiye de hesabını kullandırması karşılığında komisyon ödediği belirlendi. 

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:33
  1. Batman
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. vali
  7. dolandırıcı
  8. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Ulen nasıl bir iş bu yahu? Valiyim nerenin valisi? Hiç mi araştırmamışlar?Hemi de iş adamı...!
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