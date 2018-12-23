Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya başlattılar
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Beyaz Saray'ın internet sitesinde, terör örgütünün YPG'nin Türkiye tarafından vurulmaması için bir imza kampanyası başlatıldı.23 Aralık 2018 Pazar 07:28
Kampanya metninde 'Başkan Donald Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.
19 Aralık’ta başlatılan ve Demokratik Suriye Güçleri'nin adının arkasına gizlenen terör örgütü YPG'yi koruma çağrısı yapılan kampanyaya şu ana dek 2 bin 609 kişi imza verdi.
İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.
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