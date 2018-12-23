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Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya başlattılar

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Beyaz Saray'ın internet sitesinde, terör örgütünün YPG'nin Türkiye tarafından vurulmaması için bir imza kampanyası başlatıldı.

23 Aralık 2018 Pazar 07:28
Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya başlattılar

Kampanya metninde 'Başkan Donald Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.

19 Aralık’ta başlatılan ve Demokratik Suriye Güçleri'nin adının arkasına gizlenen terör örgütü YPG'yi koruma çağrısı yapılan kampanyaya şu ana dek 2 bin 609 kişi imza verdi.

İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 07:28
  1. abd
  2. suriye
  3. kampanya
  4. beyaz saray
  5. ypg

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 21 dk önce
    neden?allahın ilk yaratılışta size ihsan ettiği tertemiz fıtratınızı daha da bozun ve artık geri dönüşü olmayan noktaya getirin işi de allah da sizi aşağılıkların en aşağısı kılsın diye mi?allaha emanet olun

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