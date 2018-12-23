Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya başlattılar

Kampanya metninde 'Başkan Donald Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.

19 Aralık’ta başlatılan ve Demokratik Suriye Güçleri'nin adının arkasına gizlenen terör örgütü YPG'yi koruma çağrısı yapılan kampanyaya şu ana dek 2 bin 609 kişi imza verdi.





İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.