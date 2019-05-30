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PERYÖN 25. donem yönetim kurulunu belirledi

PERYÖN, 25. Dönem Yönetim Kurulu seçimini tamamladı. Genel Kurul’da PERYÖN Geçmiş Dönem Başkanı Berna Öztınaz ve Yönetim Kurulu aday listesi seçildi

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
PERYÖN 25. donem yönetim kurulunu belirledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), 25. Dönem Yönetim Kurulu seçimini tamamladı. Genel Kurul’da PERYÖN Geçmiş Dönem Başkanı Berna Öztınaz ve Yönetim Kurulu aday listesi seçildi.

PERYÖN açıklamasına göre, "Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren PERYÖN, 25. Dönem Yönetim, Denetim ve Etik Kurulları ile Temsilci seçimleri sonuçlandı.

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan, 3 bini aşan üye sayısı ile yaklaşık 2,5 milyon çalışana ulaşan PERYÖN’ün Genel Kurulu’ndan hali hazırda derneğe başkanlık yapan Berna Öztınaz için devam kararı çıktı.

Böylelikle DeFacto İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) görevini sürdüren Berna Öztınaz ve yeni oluşturduğu 25. dönem kurul aday listesi ikinci kez seçildi.

Tekrar bu göreve layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren PERYÖN 25. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Geride kalan iki yılda 'bugün ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatı misyonu' ile çalışmalarımızı sürdürdük. Anlamlı projelere, iş birliklerine imza attık. Yeni üyelerle ailemizi genişlettik. Ödül sürecimize Avrupa’nın kapılarını açtık. Her ölçekten kuruma seslendik. Şimdi bulunduğumuz noktada gelecek için yine heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. 25. Dönem Kurullarında yer alan tüm arkadaşlarımla birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca gündemimize; istihdam ve gençliği alacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
  1. Berna Öztınaz
  2. PERYÖN

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