Perviz Abdullayev kimdir? Perviz Abdullayev nereli kaç yaşında ne iş yapıyor?

Perviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Perviz, şimdiye dek profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Perviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Perviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.