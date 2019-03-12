Pervin Ersoy'dan "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olan Ersoy ile seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, proje kapsamında ünlü isimlerle birlikte Türkiye'nin 81 iline kültür turları düzenleyecek.

Yerel turizmi hareketlendirmeyi, Türkiye'yi bilinmeyen yönleriyle tanıtmayı amaçlayan "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesinin detayları, Nişantaşı Galvin Ristorante'de gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.

Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında her şehrin birkaç ünlü isminin, kendi şehrinde düzenlenecek tura katılacağını söyledi.

Proje üzerinde yaklaşık 3 aydır çalıştıklarını aktaran Ersoy, bugüne kadar birçok isimle anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

Ersoy, Türkiye'nin imajının yurt dışında farklı algılandığının altını çizerek, "Türkiye sürekli tanıtılıyor. İlk kez ben tanıtmayacağım ama biz başka bir bakış açısıyla daha farklı, güzel ve popüler bir şekilde Türkiye'yi anlatmak istedik. Bunu yaparken de o şehrin ünlüsüyle yapmak, daha kayda değer oluyor. Sanatçısıyla gidince o şehrin insanı da çok ilgileniyor. Proje yapmaya karar verdiğimizde Saffet'e gittik. Rotahane ve Sacred7 Travel olarak işe koyulduk ve Denizli'den başlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kayıt yaptırarak belli bir ücret karşılığında gezilere katılımın sağlanabileceğini belirten Pervin Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tanıtımını, yurt dışında bilinirliğini artırmayı, gezdiğimiz şehirlerin tarihi dokusunu, ören yerlerini, müzelerini, el işlemelerini, atalarımızdan kalan ve sahip çıkmamız gereken tüm mirasımızı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu gezilerde her ilin mutfağını ve lezzetlerini de tanıtmak istiyoruz. Türkiye'nin her bir şehri başlı başına bir kültürel miras ve hazine. Binlerce yıllık geçmişi olan bu toplumun ileri gitmesine bu gibi projelerle hep birlikte destek olacağız." dedi.

- İlk etapta 5 şehir gezilecek

Saffet Emre Tonguç da 33 yıllık turizmci olduğunu anlatarak, "En sevdiğim yerlerden bir tanesi Denizli. Pamukkale, UNESCO'nun dünya kültürel mirasları listesine hem doğal hem tarihi miras olarak girmiştir. Dünyada böyle çok az sayıda yer vardır. Afrodisyas da var orada. Bu etkinliğin amaçlarından biri de bunlar gibi rotaların az bilinen detaylarını gün yüzüne çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük zenginliklere sahip, kültürlerin beşiği olan bir ülke olduğunu vurgulayan Tonguç, gezilerden elde edilecek gelirlerden farklı derneklere katkı sağlanacağını ifade etti.

Şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri, yerel değerleri, yeme-içme dünyası, alışkanlıkları ve kültürel zenginliklerinin keşfedileceği, 20 günde bir gerçekleştirilecek turlar kapsamında, ilk durak 26 Mart'ta Denizli olacak.

Denizli'nin ardından 10 Haziran'a kadar Adıyaman Nemrut, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Isparta bu rota içinde yer alacak ve turlara eylülde tekrar başlanacak.

Öncesinde, sırasında ve sonrasında projeye ait sosyal medya hesaplarının etkin kullanımının yapılacağı geziler 2-3 gün sürecek ve gezilere katılım sınırlı sayıda olacak.

Sacred7 Travel'ın paydaşlığında gerçekleştirilen "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesinden farklı yardımlaşma dernekleri de yararlanabilecek.

