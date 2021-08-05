Pervin Çoban Savran kimdir? Pervin Çoban Savran ne mezunu?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarıyla ilgili konuşması nedeniyle Pervin Çoban Savran sosyal medyada gündem oldu.

Antalya ve çevresinde çıkan orman yangınlarına ilişkin konuşan Yörük kadını Pervin Çoban Savran'ın "Keçilerin girmediği ormanlarda yangın bizi bekliyor" ifadeleriyle yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem girdi. Pervin Çoban Savran konuşmasında, “İnsanoğlu bu yaşamı tercih edince, değişik değişik hastalıklar ve yangınlar çıktı. İnsanın var olan ömrünü kısaltacak şekilde iklimin değiştiği günlere gidiyoruz. Koşar adımlarla gidiyoruz. Bunun sebebi ise yaşam alanlarını insanların terk etmesidir." dedi.

Pervin Çoban Savran kimdir?

Pervin Çoban Savran, Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanıdır. Orta Toroslar’da Karadağ’da 1959 yılında dünyaya gelen Savran, ilkokul 2. sınıfa kadar öğrenim gördü. İki çocuk annesi olan Savran, halen Anadolu’nun son göçerleri Sarıkeçililer Yardımlaşma Derneği Genel Başkanlığı’nı yürütüyor. Doğa hareketinde aktif olarak yer alan Savran, göçer kültürün sona ermemesi, yaşam alanları olan ormanların, derelerin yok edilmemesi ve orada yaşamaya devam edebilmek için mücadele ediyor. Savran’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türkiye’den UNESCO’ya “Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi” için Sarıkeçili göçerler adına yaptığı başvuru, 2012 Eylül ayında görüşülecek. Savran’ın Sarıkeçililer’in UNESCO tarafından korumaya alınması için çalışmaları devam ediyor.