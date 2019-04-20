Pervin Buldan'dan skandal Kürdistani itirafı: İstanbul'daki başarımızın...

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, 16 Nisan’da partisinin Diyarbakır’daki il binasında yaptığı konuşmada ilginç itiraflarda bulundu. Buldan, Ekrem İmamoğlu’nun başarısı için ''İstanbul’daki başarımız'' ifadelerini kullanırken İmamoğlu'nun başkanlığında ''Kürdistani partiler''in payı olduğunu dile getirdi.

uldan, İstanbul'daki başarının arkasındaki güç olarak söylediği partilerin ise Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) olduğunu belirtti.

Buldan 16 Nisan tarihinde yaptığı konuşmada resmen itiraf ederek, ''İstanbul'da yapmış olduğumuz başarının altında Kürdistani Partilerle gerçekleştirmiş olduğumuz ittifakın önemli bir yeri olduğunu belirtmek isterim.'' ifadelerini kullandı.

Buldan'ın gözlerden kaçan konuşmasında ayrıca CHP ve İyi Parti ile yapılan ittifakı bir kez daha gözler önüne serdiği görüldü.