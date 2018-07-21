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Skandal savunma! Pervin Buldan Kandil'in talimatını açıkladı: En büyük görevimiz teröristlerin...

Kandil'den gelen talimatı HDP'li vekillere ileten Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerinde boy göstermeye devam edeceklerini söyledi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:59
Skandal savunma! Pervin Buldan Kandil'in talimatını açıkladı: En büyük görevimiz teröristlerin...

24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin oylarıyla barajı aşıp Meclis'e girmeyi başaran terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, öteki yüzünü göstermeye başladı.

TERÖRİST TABUTU TAŞIYAN HDP'LİLER

HDP'li milletvekilleri, Türk askerine karşı alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılarak tabutlara omuz verirken görüntülendi.

PKK'DAN TALİMAT

HDP'li vekillerin hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklama geldi.

Kandil'deki PKK'nın elebaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Buldan, HDP'li vekillerin terörist cenazelerine katılmaya devam edeceğini söyledi.

"EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

Pervin Buldan, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur.

Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur." dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:59
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