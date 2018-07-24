Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı

HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.