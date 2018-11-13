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HDP'li Pervin Buldan ve üç vekil hakkında fezleke düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi. Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

13 Kasım 2018 Salı 15:45
HDP'li Pervin Buldan ve üç vekil hakkında fezleke düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile partinin üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

Buldan ve 3 vekil hakkında fezleke

Başsavcılık, HDP İstanbul Milletvekili ve Eş Genel Başkanı Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında sosyal medya hesabından 24 Mayıs 2018'deki paylaşımları ile 8 ve 9 Eylül 2018'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 21 Mart 2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında da 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle fezlekeler hazırladı.

Fezlekeler, Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:45
  1. Tunceli
  2. Siirt
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Ağrı
  6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. HDP
  8. Pervin Buldan

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  • Kocasolak Kocasolak 30 dk önce
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