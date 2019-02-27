Pervari'de eğitime kar engeli

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçe genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçede kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 11 köyde yol açma çalışmaları sürüyor.

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