Peru’nun eski Devlet Başkanı Garcia intihar etti Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia, kapısına tutuklama emriyle gelen polisleri görünce intihar etti.

Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia, kapısına tutuklama emriyle gelen polisleri görünce intihar etti.



Hakkında ön tutuklama emri çıkarılan eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, kapısının önünde toplanan polisleri görünce kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Başının sağ tarafından sıktığı kurşun sol tarafından çıkan Garcia’nın ölüm haberi resmi olarak doğrulandı. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra da, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın ölümü ile dehşete düştük. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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