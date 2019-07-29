Peru'da trafik kazası: 19 ölü

ANKARA (AA) - Peru'nun başkenti Lima'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti. "Peru 21" adlı internet sitesinin haberine göre, Lima'ya bağlı Canta-Lima otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, otobüsün Peru Ulusal Bağımsızlık günü kutlamalarından dönen yolcuları taşıdığı, kazaya sis ve aşırı hızın neden olduğunu belirtti. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



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