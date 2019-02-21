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Peru’da taraftarlar birbirine girdi: 2 ölü, 9 yaralı

Peru’nun en popüler iki futbol takımı Alianza Lima ile Universitario taraftarları başkent Lima’da birbirine girdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:00
Peru’da taraftarlar birbirine girdi: 2 ölü, 9 yaralı

Peru’nun en popüler iki futbol takımı Alianza Lima ile Universitario taraftarları başkent Lima’da birbirine girdi. Ateşli silah, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Peru’nun başkenti Lima’da ülkenin en büyük futbol kulüplerinden Alianza Lima ile Universitario takımlarının taraftarları birbirlerine girdi. İki grubun taraftarları kendilerini palalar, bıçaklar ve ateşli silahlarla donanmış şekilde kavganın içine attı. Yerel medya Jose Sayritupac ve Victor Flores isimli iki holiganın öldüğünün en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Maria Auxiliadora Hastanesi Başhekimi Hugo Alejos Cano, kendilerine çıkan kavga sonrasında üç yaralının getirildiğini ama bunların tedaviyi reddederek yeniden kavgaya dönmek için hastaneden ayrıldıklarını açıkladı.



Bir iddiaya göre olaylar, bir grup Universitario taraftarının, kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Miguel Iglesias Caddesi’nde bir araya gelmesiyle başladı. Durumdan haberdar olan Alianza Lima taraftarları, silahlarını kuşanarak, kutlamaların yapıldığı yere gidince olaylar patlak verdi.



Polis 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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