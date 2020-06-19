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Korona Virüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:54:00 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

 

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 461'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 480 artarak, 244 bin 388'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 131 bin 190 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

 

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