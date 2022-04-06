Peru'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı Pedro Castillo, kamuoyu düzeninin sağlanması amacıyla ilan ettikleri sokağa çıkma yasağı kararının kaldırıldığını duyurdu.

Castillo, "Bu andan itibaren kararı iptal ediyoruz, Peru halkının sükûneti için çağrıda bulunacağımızı ilan etmeliyim, Kongrede diyalog teklifimizi yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Peru halkına birlik olma çağırısında bulunan Castillo, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır." dedi.

Enflasyon protestoları

Devlet Başkanı Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Lima ve yakındaki liman kenti Callao'da olağanüstü hal ilan ederken sokağa çıkma yasağını da duyurmuştu.

Castillo'nun, Peruluların son 24 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmesine yardımcı olmak için akaryakıt vergilerini düşürmesine ve asgari ücreti yüzde 10 artırmasına rağmen bu önlemlerin çoğunun, sabit maaşsız ve kayıt dışı işlerde çalışanların işine yaramadığı ifade ediliyor.

Hükûmet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en fazla yükseliş olduğu belirtilmişti.