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Peru'da otobüs 200 metreden nehre yuvarlandı!

And Dağları'nda gerçekleşen kazada, bir otomobille çarpışan otobüs nehre yuvarlandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:52
Peru'da otobüs 200 metreden nehre yuvarlandı!

Güney Amerika ülkesi Peru'da, And Dağları'nda ilerleyen bir otobüs nehre uçtu.

Pazartesi günü gerçekleşen kazada, Cuzco'dan Santo Tomas'a doğru giden María Belén şirketine ait yolcu otobüsü bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından şoför otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç 200 metre aşağıdaki nehre kadar yuvarlandı. Bazı yerel kaynaklar, kazanın iki otobüsün çarpışması sonucu meydana geldiğini aktarıyor.

Yerel medya, en az 23 can kaybı olduğunu bildiriyor. Kurtarma ekipleri, nehirde kaybolan çok sayıda yolcuyu aramayı sürdürüyor.

Aralarında çocukların da olduğu 17 yaralı ise, yakınlardaki hastanelere taşındı.

Yerel kaynaklar ayrıca, otobüsün çarpıştığı aracın sürücüsünün polis ekipleri kaza alanına ulaşmadan olay yerinden kaçtığını bildiriyor.

Peru, sıklıkla benzer kazaların yaşandığı bir ülke. Ocak ayında bir yamaçtan aşağıya düşen otobüsteki 52 insan hayatını kaybetmiş, kaza son 40 yılın en ölümcül vakası olarak kayıtlara geçmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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