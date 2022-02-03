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Korona Virüs Peru'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 206 bini aştı
Korona Virüs

Peru'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 206 bini aştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 87 kişi salgından hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 07:08:00 -
Peru'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 206 bini aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 206 bin 220'ye çıktığı ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 634 artarak 3 milyon 286 bin 151'e ulaştı.

Ülkede 3'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda hastalığı atlatanların sayısı 3 milyon 281 bin 870'e yükseldi.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 73'üne birinci doz, yüzde 68,2'sine ikinci doz ve yüzde 28'ine üçüncü doz aşı uygulandı.

Nüfusu 33 milyonu aşan Peru, Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 21. ülke" durumunda bulunuyor.

Peru'da Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 Ocak'ta 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

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