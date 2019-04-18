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Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın ölümü

Ülkede, dün tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia için 3 gün ulusal yas ilan edildi

18 Nisan 2019 Perşembe 19:38
Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın ölümü

ANKARA (AA) - Peru'nun başkenti Lima'da dün tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia için ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, hükümetin Garcia için devlet töreni düzenlemek istediği fakat ailesinin bu kararı kabul etmeyeceği belirtildi.

Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna, eski Devlet Başkanı'nın, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söylemişti.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:38
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