Peru’da 5 ton kokain ele geçirildi Peru’da Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi.

Peru’da Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi.

Peru Narkotik Şube yaptığı açıklamada, başkent Lima ve Callao şehrinde yapılan operasyon sonucu 5 tondan fazla uyuşturucunun bulunduğunu belirtti. Polis, Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin Arjantin, İspanya ve İtalya’dan gelen istihbarat sayesinde engellendiğini dile getirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddeyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

Peru Başbakanı Martin Vizcarra, “İki önemli operasyonla bu yasa dışı maddeler ele geçirildi. Artık suçluların elinde olmayacak olan 5 bin ton kokainden bahsediyoruz” dedi.

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