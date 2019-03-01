Peru, 7.1 ile sallandı Peru’da 7.

Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

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