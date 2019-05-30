Personellere afet bilinci eğitimi AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır İşyeri” projesi kapsamında Çorlu ilçesinde bulunan alışveriş merkezi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorlu Huzurevi personellerine afet ve acil durum eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır İşyeri” projesi kapsamında Çorlu ilçesinde bulunan alışveriş merkezi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorlu Huzurevi personellerine afet ve acil durum eğitimi verildi.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, sigortalılık bilinci konularına da değinilerek, eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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