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Korona Virüs

Personelin koronavirüs testi pozitif çıktı, Sinop'ta bir plaj kapatıldı

Sinop'ta Karakum Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İl Özel İdaresine ait plajın geçici süreliğine hizmete kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:06:00 -
Personelin koronavirüs testi pozitif çıktı, Sinop'ta bir plaj kapatıldı

Sinop'ta İl Özel İdaresine ait Karakum Tesisleri'nde çalışan bir personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine, İdare'ye ait plaj geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Testi pozitif çıktı, tedavisine başlandı

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kuruma ait Karakum Tesisleri'nde çalışan bir personelin yaşadığı rahatsızlık üzerine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve personelin tedavisine başlandığı belirtildi.

İdare'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu çalışan ile temasları bulunan diğer çalışanlarımız ivedilikle tespit edilmiş ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Tesisimizde sağlık tedbirleri artırılmış, hizmet sunulan tüm alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tesisimiz iki gün süreyle plaj hizmetlerine ara vermiştir."

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