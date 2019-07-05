0553 313 94 23

Personele kurumsal kapasite geliştirme eğitimi

Zonguldak Valiliği personeline yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi tamamlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:51
Personele kurumsal kapasite geliştirme eğitimi

Zonguldak Valiliği personeline yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi tamamlandı.


Zonguldak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun başvuru sahibi olduğu, 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Zonguldak Valiliği Personeline Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim” projesi kapsamında valilik personeline yönelik 10 gün süren eğitimin 2. Bölümü tamamlandı.


Vali Erdoğan Bektaş, personele yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimini sunan KRC Yönetim Danışmanlık Şirketi Eğitim Danışmanı Selva Bilen’e teşekkür etti, eğitime katılan tüm Valilik Personeline Katılım Sertifikalarını bizzat vererek, çalışmalarındabaşarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı’daki patlamada ölenlerin sayısı 3’e çıktı
    1. Reyhanlı’daki patlamada ölenlerin..
    2. Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine..
    3. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    4. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 4..
    5. Kamboçya’da öldürülen Türk, Adana’da..
    6. Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış’tan..
    7. Hisarcıklıoğlu: ”Devletimizle birlikte..
    8. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    9. Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak..
    10. İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan..
    11. Mardin’de ’Muhasebeye Güçlü Engelliler..
    12. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4..
    13. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne..
    14. Adana'da "görevi kötüye kullanma"..
    15. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    16. MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
    17. UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor..
    18. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    19. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı..
    20. Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı
    21. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019..
    22. Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması
    23. Venezuela'da 22 tutuklu serbest..
    24. METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde..
    25. Denizli’deki FETÖ operasyonunda 4..
    26. Çöplerden topladıkları kitaplarla..
    27. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor..
    28. Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı..
    29. Sakarya’da traktör kazası: 1 ölü
    30. 912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik