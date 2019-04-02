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Personelden Başkan Zolan’a sürpriz karşılama

Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından alkış ve sevgi gösterileriyle sürpriz bir şekilde karşılanan Başkan Osman Zolan,ilk günkü heyecanla yola devam edeceklerini kaydederek, “Denizlimizde yapılan tüm işleri vatandaşlarımızla ve beraber yürüdüğüm hizmet arkadaşlarım olarak sizlerle, hep birlikte başardık” dedi.

02 Nisan 2019 Salı 16:04
Personelden Başkan Zolan’a sürpriz karşılama

Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından alkış ve sevgi gösterileriyle sürpriz bir şekilde karşılanan Başkan Osman Zolan,ilk günkü heyecanla yola devam edeceklerini kaydederek, “Denizlimizde yapılan tüm işleri vatandaşlarımızla ve beraber yürüdüğüm hizmet arkadaşlarım olarak sizlerle, hep birlikte başardık” dedi.


Başkan Zolan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi personeli tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen karşılamaya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Mustafa Gökoğlan ve Ali Aydın ile daire başkanları ve tüm çalışanlar katıldı. Alkış ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Osman Zolan, güzel sürpriz için herkese teşekkür etti. Milletin iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, “Bugüne kadar sizlerle birlikte, vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet etmeye, dertlerine çare bulmaya, taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Denizlimizi daha ileriye ve daha güzele götürme noktasında çalıştık ve çok şükür birçok hedefe ulaştık” dedi.



“Önümüzde 5 yıl daha var”


Şimdi yeni bir dönemin başladığını kaydeden Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmamak ve vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak; sizler ve tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele gönül gönüle Denizlimizi daha ileriye, güzele, götürmeyi Allah’ım nasip etsin. Ben böyle güzel bir karşılama ve sürpriz yaptığınız için teşekkür ediyorum. Denizlimizde yapılan tüm işleri vatandaşlarımızla ve beraber yürüdüğüm hizmet arkadaşlarım olarak sizlerle, hep birlikte başardık. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzde 5 yıl daha var. Allah ömür ve sağlık verirse birlikte koşacağız inşallah. Aynı hızla inşallah yola devam. Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun.”


Konuşmanın ardından Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık eşliğinde dua edildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:04
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