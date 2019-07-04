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Personel gibi giyinip motosikletle sahaya inerek sayaç okuyor

MANİSA (İHA) – Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, kurum aracını bırakarak personeli ile birlikte motosikletle sahaya inerek, sayaç okuyup, arızaları yerinde inceledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Personel gibi giyinip motosikletle sahaya inerek sayaç okuyor

MANİSA (İHA) – Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, kurum aracını bırakarak personeli ile birlikte motosikletle sahaya inerek, sayaç okuyup, arızaları yerinde inceledi. Akbaş, kamu kaynaklarını verimli kullanmak ve personelin yaptığı işi deneyimlemek için bu uygulamanın farkındalık oluşturduğunu söyledi.


MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, hem personel ile empati kurmak hem de ekonomik olarak katkı sağlamak için MASKİ’de örnek bir uygulamaya imza attı. Akbaş, sahanın personelin gözünden nasıl göründüğünü anlamak için haftanın belirli günlerinde ekibi ile sahaya çıkıyor. Bunu yaparken makam aracı da kullanmayan Akbaş, kurum tişörtünü giyip, kaskını takıp motosikletle görevini yürütüyor. Ekibiyle birlikte sahaya çıkan Akbaş, abonelik işlerini yakından takip ederek vatandaş ile bir araya geliyor. Akbaş, sahada sayaç okuyor, abonelere yardımcı oluyor, sayaçlarda bir arıza varsa tamirini yakından takip ediyor.


Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz Çözüm Merkezine değişik nedenlerle başvuran vatandaşlarımızın işlerini en etkin bir şekilde çözmek adına motosiklet uygulamamızı 17 ilçede yaygınlaştırdık. Aynı şekilde tablet uygulamamızı öncelikle 5 büyük ilçemizden başlamak üzere kurumumuza ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Vatandaşımıza ulaşma süremiz bu uygulamamız sayesinde çok ciddi bir şekilde kısaldı. Muhtarlarımız başta olmak üzere kurumumuza çok önemli ve memnun edici geri dönüşler aldık. Su hayati bir olgu, olmazsa olmazımız. Bu hizmeti çok kısa bir sürede vatandaşımıza ulaştırmak bizim görevimiz. Bundan sonraki süreçte kullandığımız teknolojik ekipmanları artırarak amacımız hem verimimizi yükseltmek hem de akaryakıt başta olmak üzere masrafları asgari düzeye çekmek. Kamu kaynaklarının da verimli kullanılması adına burada bir fark oluşturmak. Ciddi oranda yakıt tasarrufu sağladık. Aynı zamanda tablet uygulamamızla iş hacmimiz arttı. Amacımız Manisalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti götürmek” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
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