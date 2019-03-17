Perşembe’de ’Gara Mancar’ festivali düzenlendi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde ’Gara Mancar Çorbası’ festivali düzenlendi.

AK Parti teşkilatı tarafından birincisi düzenlenen festival Perşembe Beldesi’nde Düğün Salonu önünde gerçekleşti. Festivale AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, İl genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı eşliğinde Perşembe’nin ana caddesinde yürüyüş yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan AK Parti Zonguldak Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş, “14 gün sonra sandıklara gidiyoruz. Yüreklerimizi tatlı bir heyecan sarmış durumda. Üzerimizdeki bu tatlı heyecanı bir nebze de atmak için şahsım ve ekip arkadaşlarımla birlikte hem kültürümüzü tanıyalım hem de gülelim eğlenelim diye ’Gara mancar çorbası’ etkinliği düzenlemek istedik. Umut ediyorum ki bu etkinlik gelecek nesiller tarafından yıllar sonra güzel bir hatıra olarak anılacaktır. Bölgelerin zenginliği kültürel değerleriyle birleştikçe ortaya çıkar. Gara mancar bir diğer adıyla kara lahana bizim bölgenin kültür bitkilerinden olmasına rağmen birileri çıkmış biz bu etkinliğe hazırlanırken ‘Gara mancar da ne oluyormuş’ diye sokaklarda bizleri eleştiriyormuş. Demek ki onlarda yüzlerine gözlerine bulaştıracakları işlerde hemen eleştiri moduna geçiyor, biz doğru yolda ilerliyoruz. Bize illa çamur atacaklar ya, sokaklarda bizim için ne öğretmenden hiç belediye başkanı olur muymuş, Belediyeyi nasıl yönetecekmiş. Siz değil miydiniz, öğretmen kökenli Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı gösteren. Sizin Zonguldak Belediye Başkanınız öğretmen kökenli değil mi? Kardeşim illa bizleri eleştirmek mi istiyorsun, o zaman iyice düşün ona göre konuş. Siz projelerinizi anlatın bizlere çamur atmayı bırakın.Perşembe İçin Bir TOKİ projesi oluşturduk. Eleştiri yağmuruna tutulduk” dedi.

Perşembe beldesinin doğalgaz ile bulaşacağını söyleyen Okumuş, “Bu hizmetin Beldemize kazandırılmasını sağlayan AK Partili Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen’e, Hamdi Uçar’a ve Perşembemizin yiğit evladı içimizden biri bizlere sadece bir telefon kadar uzak olan Ahmet Çolakoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Şahsıma ve ekibime göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu konuşmasında “Turhan Hocamız eğitimci. Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenimiz. Öğretmenlerimizden her zaman gurur ve onur duyduk. Bizi de onlar yetiştirdi. Bu vatana, millete, devlete, bayrağı saygılı bir birey olarak toplumun karşısına çıkardı. En önemli etken öğretmenlerimizdir, eğitimcilerimizdir. Biz biriz, beraberiz. Sadece yol yapmak parke yapmak mesele değil. Etkinlik, şenlik yapmak sosyal belediyeciliğin görevidir. İnşallah hedefimiz amacımız Turhan Okumuş ile beraber Perşembeyi cıvıl cıvıl bir hale getirmektir. Biz Perşembe sevdalısıyız. Gönül belediyeciliğini getirmek için yola çıktık. Tabii ki doğalgazı en kısa sürede getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye’nin dört bir köşesine doğalgaz gelecek’ diyor. Bizim amacımız 2020’de doğalgazı Perşembeye getirmek. Perşembe’de İŞKUR’dan daha fazla personel olarak çalışanların sayısını arttırmak bizim elimizde. Buradan söylüyorum daha fazlasını Turhan Başkanla yapacağız. Dışarıdan bir vatandaş geldiğinde kara lahana çorbası var mı diye lokantacıya soracak hale getirmemiz gerekiyor. Girişimde bulunup belediyeciliğin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Amacımız ve hedefimiz budur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile hep birlikte ‘gara mancar çorbansının’ ateşi yakılarak festival pastası kesildi. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalardan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Gastronomi bölümü öğrencileri tarafından yapılan gara mancar çorbası vatandaşlara ikram edildi.