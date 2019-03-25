Permakültür çiftliği için karavanla 8 ülkeyi aştılar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Morgan Bisson ile arkadaşı 25 yaşındaki erkek hemşire Gaylord Clochard, permakültür çiftliğini görmek için karavanlarıyla 8 ülke geçip, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi.

Sosyal medyadaki gönüllüler aracılığıyla Gölpazarı ilçesindeki permakültür çiftliğini araştırarak Fransa'nın Bordeaux şehrinden karavan ile yola çıkan Bisson ile Colchard, 9 ay süren maceranın ardından 8 ülke geçerek çiftliğe ulaştı.

Permakültür çiftliğinde horoz sesiyle uyanan, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltıyla güne başlayan, odun kırıp evcil hayvanları elleriyle besleyen; doğal sirke, salça ve ekmek yapmayı, zeytin fermantasyonunu, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını öğrenen Bisson ve Colchard, unutamayacakları bir hafta geçirdiklerini anlattı.

Bisson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu çiftliği internetten bulduklarını kaydetti.

Bordeaux şehrinden 1 Temmuz'da erkek arkadaşı Gaylord Clochard ile yola çıktıklarını dile getiren Bisson, şöyle konuştu:

"Balkanları gezerek Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldik. Farklı ülkelerdeki kültürleri keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak istiyoruz. Çok sayıda çiftlik bulmak ve görmek istiyoruz. Eğlenceli ve güzel. Türkiye ile Fransa arasındaki 8 ülkeyi gördük. 9 aydır yollardayız. Yolda diğer karavancılar ile karşılaşıyoruz ve onlarla birlikte kalıyoruz. Bazen 5 bazen 10 karavan aynı yerde park edip onlarla sohbet edebiliyoruz. Gayet de eğlenceli oluyor. Hiç korkutucu değil."

- "Herkes doğallığın ve mutluluğun peşinde"

Çiftlik sahibi Selçuk Şahin ise bu çiftliği 2008'de bir arkadaşıyla ortak olarak satın aldıklarına değinerek, beklediklerinin çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını anlattı.

Güney Afrika, Japonya, Güney Amerika, İspanya, Meksika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Litvanya ve Fas'tan gönüllülerin çiftliğe geldiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:



"Eylül ayına kadar tüm randevularımızı verdik, ayarlamalarımızı yaptık. Son ziyaretçilerimiz Fransa'dan geliyorlar. Karavanlarıyla Türkiye'ye kadar geldiler, burası son noktaları. Buradan tekrar Avrupa'ya geri dönecekler. Ben de bir permakültür tasarımcısıyım. Geçtiğimiz hafta permakültür eğitmen eğitimine katıldım. Artık çiftliğimizde permakültür eğitimleri de verebileceğiz. Bu sayede etiğini, nedenlerini, nasıllarını herkese aktarma şansımız olacak. Dünyada biraz sorumluluk hisseden ve 'Ben de bir şeyler yapabilirim' diye düşünen insanlar, çiftliğimizi tercih ediyor. Yaz sezonunu şimdiden doldurduk. Bu talep benim de şevkimi arttırıyor. Herkes doğallığın ve mutluluğun peşinde."

Öte yandan "Sürdürülebilir tarım" olarak tanımlanan permakültür anlayışına göre tasarlanan çiftliğin kilometrelerce uzaklardan gelen ziyaretçileri, kendileri için ayrılan 7-8 kişi kapasiteli bölümlerde konaklayabiliyor.

Permakültür, tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlerin bilinçli olarak tasarlanması ve sürdürülmesi olarak biliniyor.

