Doğu Perinçek’ten ilginç tepki: Siz kuşsanız biz kartalız

Bazı Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi, TGB ve Türkiye Liseliler Birliği yöneticilerinin Twitter hesapları iddiaya göre askıya alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Twitter kuşsa, biz kartalız" diye tepki gösterdi.

Söz konusu işlemi sansür olarak niteleyen Doğu Perinçek, Twitter hesabında "Twitter kuşsa, biz kartalız! If the Twitter is a bird, we are eagles! @jack #TwitterSansürüneHayır" paylaşımı yaptı.

"TSK sahada bizler sosyal medyada vurmaya devam"

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de Twitter'a tepki gösterdi. Diş şu ifadelere yer verdi:

Barış Pınarı Harekatı'ndaki birliğimiz, kararlılığımız ve zaferimiz zorlarına gitmiş. Twitter Vatan Partisi'nin çok sayıda resmi hesabını askıya almış. Vız gelir trıs gider. Twitter kuşsa, biz kartalız. TSK sahada, bizler sosyal medyada vurmaya devam.