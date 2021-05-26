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Siyaset Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast yapan isim İYİ Partili vekil"
Siyaset

Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast yapan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte kendisine suikast düzenlemeye çalışan şahsın şu an İYİ Parti'den milletvekili olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:05:00 -
Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast yapan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da daimi konuk olduğu Çıkış Yolu programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu açıkladı:

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."

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