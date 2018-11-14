Perinçek'ten çarpıcı iddia: Hükümetin talebiyle 6 kez görüşüldü

Katil Esed'i savunmasıyla bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Suriye yetkililerinin İran'ın başkenti Tahran'da yakın zamanda altı görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sputnik'e verdiği demeçte Perinçek "Şimdi burada çok önemli ve dünyanın bilmediği bir haberi, Sputnik'ten bütün dünya kamuoyuna açıklamış olayım. Türkiye ile Suriye arasında Tahran'da 6 tane görüşme oldu. Bu görüşmeler, çok yakın bir zamanda gerçekleşti. Bunu biz Türkiye kaynaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu altı görüşme doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye hükümetlerinin temsilcileri arasında oldu" diye konuştu.

‘Görüşmeler için inisiyatif Türk hükümetinden geldi'

Görüşmelerin Türk hükümetinin talebiyle gerçekleştiğine iddia eden Perinçek "En önemli ayrıntı ise görüşmelerin, Tayyip Erdoğan yönetiminin talebi üzerine olması. İnisiyatif, Türkiye hükümetinden geliyor. Tahran'da Türkiye ve Suriye hükümeti temsilcileri belki de iki ülkenin istihbarat yöneticileri de olabilir, kimler olduğunu bilmiyoruz ancak bunu Türkiye kaynaklarından kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin de tekzip etme ihtimali yok. Çünkü görüşmeler oldu ve devam edecek. Askerler de işbirliği yapıyor, onu söyleyeyim. Suriye'deki harekatlarda Türk ordusuyla Suriye Devleti ordusu arasında belli haberleşmeler ve işbirlikleri var" ifadelerini kullandı.

‘Astana üçlüsünün istemediği gelişmeler bölgeye dayatılamayacak'

Suriye'yle işbirliği yapmasının Türkiye'nin Rusya, İran'la, Çin'le olan işbirliğini de güçlendireceğine işaret eden Perinçek "Güveniyoruz, Amerika yenilmiştir. Yani inisiyatif tamamen Batı Asya ülkelerinin eline geçmiştir. Astana üçlüsü duruma hakimdir ve o üçlünün istemediği gelişmeler hiçbir şekilde Akdeniz'de, Batı Asya'da bölge ülkelerine dayatılamayacaktır" diye ekledi.