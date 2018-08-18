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Perinçek ‘krizi’ fırsata çevirme derdinde! Milletin kurbanına göz dikti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek vatandaşın kurbanına göz dikerek, “Krizin çetinleştiği bu süreçte Vatan Partisi’ni büyütmek Türkiye’mizin tek çözümüdür” mesajını paylaştı ve kurban paralarının kendi partisine bağışlanmasını istedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
Perinçek ‘krizi’ fırsata çevirme derdinde! Milletin kurbanına göz dikti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek, bugünkü köşe yazısında vatandaşların kurban paralarını, partisine yatırmalarını istedi.

YÜZDE 0,2 ALINCA SEVİNEN PERİNÇEK, PARTİSİNİ ÇIKAR YOL OLARAK GÖSTERDİ

24 Haziran seçimlerinde hem kendisi, hem de partisi yüzde 0,2 oy alan ve “oylarımız arttı” diye sevinen Perinçek, Türkiye’nin içinde bulunduğu “kriz”den çıkmak için Vatan Partisi’nin büyümesi gerektiğini söyledi.

Kurban'ın bir ibadet ve İslam fıkhındaki 'vacib' olma vasfını görmezden gelen Perinçek, vatandaşları bile kandıra dalalete sürükleme çabasına girişti...

“PARALARINIZI BİZE VERİN”

Perinçek yazısında, Vatan Partisi  İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen’in mesajını paylaşarak, “Dikmen’in çağrısı aynı zamanda benim çağrımdır.” dedi. Çağrı şu şekilde:

Değerli üyelerimiz, Bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Krizin çeşitlendiği bu süreçte, Vatan Partisi’ni büyütmek Türkiye’mizin tek çözümüdür. Kurban paralarınızı partimize bağışlayarak, başlattığımız örgütlenme atağına destek olmanızı diliyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Perinçek'in yazısının son bölümü:

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Cem Dikmen
  4. Doğu Perinçek
  5. aydınlık
  6. vatan partisi
  7. Kurban Bayramı

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  • TEODER RUZVELT ABD BAŞKANI DOĞRU SÖZE NE HACET TEODER RUZVELT ABD BAŞKANI DOĞRU SÖZE NE HACET 1 sa önce
    BİR İNSANI AHLAKEN DİNEN EĞİTMEDEN SADECE ZİHNEN EĞİTMEK TOPLUMA BİR BELAKAZANDIRMAKDEMEKTİR
  • turgutturgut1 sa önce
    Gerçekten bu işi doğru yapanları tenzih ederim, ama bizim müslümanlardan da bu işi suistimal edenler çok... Milletin kafasına 15 Temmuzda bomba atanlar da kurban bayramı gelince ağızlarının suyu akıyor, çorikleri yerlere damlıyordu. Ben ce devlet bir yasa çıkarıp, bu işi sadece KIZILAY kurumuna devretmeli.. Diyanet Vakfı da bu işi yapıyor, ama kemalistlerin OYAK ı vardı, bizim müslümanlarında Diyanet vakfı.... İkisinin de hile hurdası aynı... En iyisi kızılay... Cumhurbaşkanımız Erdoğan da oraya bağışlıyor kurbanını... Diyanet vakfına (vatikan gibi zengindir bu kurum) ve diğerlerine kesinlikle vermeyin... Vebal altında kalırısnız... yada en uygunu dağıtacak yerleriniz belliyse, kurbanınıızı kendiniz kesip dağıtın..
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