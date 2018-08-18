Perinçek ‘krizi’ fırsata çevirme derdinde! Milletin kurbanına göz dikti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek, bugünkü köşe yazısında vatandaşların kurban paralarını, partisine yatırmalarını istedi.

YÜZDE 0,2 ALINCA SEVİNEN PERİNÇEK, PARTİSİNİ ÇIKAR YOL OLARAK GÖSTERDİ

24 Haziran seçimlerinde hem kendisi, hem de partisi yüzde 0,2 oy alan ve “oylarımız arttı” diye sevinen Perinçek, Türkiye’nin içinde bulunduğu “kriz”den çıkmak için Vatan Partisi’nin büyümesi gerektiğini söyledi.

Kurban'ın bir ibadet ve İslam fıkhındaki 'vacib' olma vasfını görmezden gelen Perinçek, vatandaşları bile kandıra dalalete sürükleme çabasına girişti...

“PARALARINIZI BİZE VERİN”

Perinçek yazısında, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen’in mesajını paylaşarak, “Dikmen’in çağrısı aynı zamanda benim çağrımdır.” dedi. Çağrı şu şekilde:

“Değerli üyelerimiz, Bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Krizin çeşitlendiği bu süreçte, Vatan Partisi’ni büyütmek Türkiye’mizin tek çözümüdür. Kurban paralarınızı partimize bağışlayarak, başlattığımız örgütlenme atağına destek olmanızı diliyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Perinçek'in yazısının son bölümü: