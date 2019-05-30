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Perinçek CHP’yi topa tuttu! ‘Manavdan domates mi alıyoruz?’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:32
Perinçek CHP’yi topa tuttu! ‘Manavdan domates mi alıyoruz?’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri hakkında Haber7'ye özel açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Ünal Çeviköz, geçtiğimiz günlerde "Sayın Dışişleri Bakanı ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" demişti.

CHP'nin parti olarak S-400'lere karşı olmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile konuştuk. ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri hakkında Haber7'ye çok özel açıklamalarda bulunan Perinçek, S-400 hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyisi olduğunu ve bu meselenin milli bir konu olduğunu belirterek CHP'nin tavrına da sert tepki gösterdi.

İşte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gerçekleştirilen röportaj:

S-400 almak herhangi bir silah tercihi değil... Bu çok ama çok önemli. Yani gidip manavdan domates seçmiyorsunuz. Acaba şu domates mi iyi, bu domates mi iyi? S-400 mi alsam Patriot mu alsam? Böyle bir tercihle karşı karşıya değiliz. Burada vatanımızı savunmak ile ilgili bir tercih var. Türkiye önce tehdidin nereden geldiği saptayacak sonra buna göre bir strateji geliştirecek. S-400 veya Patriot almak bir strateji almaktır. S-400 alırsanız, Türkiye'yi, ABD'den, İsrail'den, Ege'den, Yunanistan'dan ve kuzeyden gelen tehditlere karşı savunma stratejisi kurmuş olursunuz. Eğer S-400 değil de, Amerika'nın size dayattığı Patriot füzelerini alırsanız da ABD stratejisine dahil olmuş olursunuz. Yani ABD'nin kriz bölgelerinde kullandığı bir piyon haline gelirsiniz. Bu yüzden S-400 almak, Türkiye'nin bugün karşılaştığı tehditleri göğüslemek ve bir vatan savunması stratejisi kurmak açısından hayati öneme sahip.

Doğu Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti:

S-400'ler ABD'nin Patriot'larından ve önerdiği diğer sistemlerden çok daha üstün. S-400 şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma silahıdır ve Türkiye havadan gelecek füze taaruzlarına bugün uçaklarıyla cevap verme durumunda ancak S-400 aldığınızda füzeyi füzeyle vuracaksınız. Bu yüzden çok gerekli bir silah...

“CHP bu tehdidi dost görüyor”

Doğu Perinçek CHP’nin tehdide karşı duruşuna değinerek, “Ancak olay bunun ötesinde... Türkiye S-400 aldığı zaman, ABD-İsrail tehdidine karşı en önemli askeri tedbirlerinden birini hayata geçirmiş oluyor. Bu bakımdan önce tehdidi iyi saptamamız gerek. CHP ise bu tehdidi dost görüyor. CHP, ABD ve İsrail'in mevzisinde... Sadece S-400 mevzusunda değil, her yerde böyle... Afrin harekatında böyle, daha önce PKK'yı hendeklere gömdüğümüzde PKK'yı hendeklerden kurtarmaya çalışıyor, "HDP'yi kapatalım" diyoruz, HDP ile ittifak yapıyor ve HDP üzerinden PKK'yı iktidara taşımaya çalışıyor, ABD'nin iktidar projelerinde İYİ Parti ile birlikte en önde gözüküyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda "Biz Ortadoğu bataklığına batıyoruz" diyerek Türkiye'nin savunma harekatına karşı çıkıyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tehditlerin yanında duruyor. "Biz buralarda, denizlerde doğalgaz ve petrol arayıp savaşı kışkırtmayalım"diyor. Yani vatanımıza sahip çıkmıyor, Mavi vatanımıza sahip çıkmıyor. Sahip çıkmadığı gibi vatanımıza karşı yapılan tehditlerinde yanında yer alıyor. Bu sebepten ötürü, CHP'nin S-400 meselesinde karşı olması, bulunduğu mevki itibariyle çok uygun. Yani Amerika ve İsrail mevzisinden siyaset yapıyor. Her olayda bunu görüyoruz. Bu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün kişisel siyaseti değil, CHP'nin siyaseti...” dedi.

"CHP ABD’nin yanında Türkiye’nin karşısında yer alıyor"

Sözlerine şu şekilde devam eden Perinçek:

Bütün yükü sayın Çeviköz'ün sırtına yıkmak da yanlış. CHP bugün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ABD'nin yanında Türkiye'ye karşı bir konumda yer alıyor. Bunu her konuda görüyoruz. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Güneydoğu'da teröristlere karşı yürütülen harekatlar, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz... Türkiye'nin bütün mevzilerinde CHP karşı tarafta... Hem iç cephede hem de dış cephede karşı tarafta. Ve problem burada. Maalesef CHP, ABD'nin Türkiye'deki iktidar projesinde baş rolde. Ama bun başarılı olma ihtimali yok. Neden? Çünkü tıpkı Irak'ta Suriye'de (Burada bunu başaramadılar) olduğu gibi ABD ülkeyi işgal edecek ve Bağdat'ta hükümeti kendi istediği gibi kuracak. Proje buydu ve bunu Irak'ta yaptı. Ama Türkiye'de Ankara'yı ele geçiremez ABD. Türk ordusu Amerika'ya Ankara'yı da vermez, Türkiye'yi de vermez. Onun için ABD'nin Türkiye'deki iktidar projeleri geçerli değil. Zaten bu sebepten ötürü her seçimde yeniliyorlar. Yani ABD'nin iktidar projesi her seçimde yenilgiye uğruyor. Çünkü Türk milleti PKK'ya karşı, HDP'ye karşı, FETÖ'ye karşı son derece uyanık ve kararlı. CHP'de onların ellerinden tutarak ve mağdurlara dayanarak "iktidara gelelim" diye ABD projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ama bunun başarı şansı yok. CHP ne yazık ki, bunu çok net ve kesin olarak ifade edeyim, zaten S-400'lerde de bunu tutumunu belli etti, "her mevzide Amerika ile birlikte..."

 

(Haber7)

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:32
  1. Ankara
  2. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. S-400
  6. Haber7
  7. Haber7.com
  8. CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Ünal Çeviköz
  9. NATO
  10. CHP
  11. Fırat Kalkanı Harekatı
  12. Suriye Fırat Kalkanı Harekatı
  13. HDP
  14. PKK

YORUM YAZ

  • Alkan Alkan 1 sa önce
    DOGU PERINÇEKIN SÖYLEDIKLERINE AYNEN KATILIYORUM AMA TABI SUNUDA UNUTMAMAK LAZIM DOGU PERINÇEKIN SÖZLERINE NE KADAR INANILIR BILMIYORUM BAZEN DOGU PERINÇEK DE YÜZDE DOKSAN DERECE DÖNEBILIYORYILLARDIR DOGU PERINÇEKIN NASIL BIRI OLDUGUNU BILMESEK INANIRDIKAMA SU ANKI SÖYLEDIKLERINE AYNEN KATILIYORUM CHP NIN BASINDAKI TERÖRIST BASI KILICDAROGLU VE CHP SI VE BU TERÖRISTIN TAKIM ARKADASLARI ALAYI DIS GÜÇLERIN EMRINDE VE IÇERDEKI TERÖRISTLER ILE ISBIRLIGI IÇINDELER S 400 LERE BILE KARSI ÇIKAN BU HAINLER BU TERÖRISTLER KESINLIKLE MILLI OLAMAZKAR BU HAINLER TÜRKIYENIN DIS GÜÇLER TARAFINDAN BÖLÜNÜP PARÇALANSIN VE TÜRKIYE ESKIDEN OLDUGU GIBI DIS GÜÇLERIN KARSISINDA EMIR KULU OLSUN ISTEDIKLERI GIBI TÜRKIYEYI DIS GÜÇLER YÖNETSIN ÜLKEMIZIN KAYNAKLARINI DIS GÜÇLER HORTUMLASIN ISTE HAIN ISMET INÖNÜNÜN KALINTILARI PUSTLARI VE TÜRKIYE DÜSMANI OLAN TERÖRIST ÖRGÜTLERLE BIR OLUP TERÖRISTLERE HEMDE BILE BILE HALKIMIZIN GÖZÜNÜN IÇINE BAKA BAKA NASIL MECLISE TASIDILAR NASIL BERABER ÇALISIYORLAR CHP ASLINDA PARTI OLMAKTAN ÇOKTAN ÇIKMISTIR VE BIR ÖRGÜT KONUMUNDADIR BU ASIL TERÖRIST DESTEKLEYEN TERÖRIST CHP LILER DEN TÜRKIYEYE EN BÜYÜK ZARAR GELIYOR HIRSIZLIK HORTUMCULUK DOLANDIRILIKCIK NAMUSSUZLUK ALÇAKLIK HER PISLIK BU DINSIZLERDE TIPKI ISMET INÖNÜ HAINI GIBI CHP NIN YANI ÖRGÜTÜ DHSKPC DIR BUNU KIMSE UNUTMASIN SAVCIMIZ SELIM KIRAZI SEHIT EDENLERDE CHP NIN SOLCU TERÖRIST ÖRGÜTÜ DHSKPC DIR BUNLAR BÜTÜN TERÖRIST GRUPLARIYLA HEPSI BIR BERABER ISBIRLIGI IÇINDELER FÖTÖ HDP PKK DHSKPC VE HATTA HATTA IP PARTISININ BASINDAKI FETÖCÜ TERÖRIST FAHISE SOKA SÜRTÜGÜ MERAL AKSENER IBLISI DE BU ÖRGÜTÜN IÇINDEDIR BUNU KIMSE AKSINI SÖYLEYEMEZ MERAL AKSENER SOKAK ÇINGENESI FETÖCÜ TERÖRISTLERE ÇELISIYOR IP ZATEN FETÖCÜ TERÖRISTLERE BAGLI BIR PARTI DIR
  • ImamImam1 sa önce
    Düşmanımın düşmanı dostumdur diyorsunuz yani
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Yerli ve milli cizgide, cesur ve mert durusu sebebiyle Dogu PERINCEK'e tebrik ve tesekkurlerimi sunuyorum.
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    NEDE OLSA CHPKK HIRİSTİYANLARIN BİLHASSA YAHUDİLERİN YÖNETİMİNDEKİ PARTİDİR UYANAMADINIZMI HALA GÜNAYDIN. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • TurulTurul2 sa önce
    Vatansever milliyetci CHP tabanin ve secmenin yeni adresi Vatan Partisi olmali.
  • Adnan GüneşAdnan Güneş2 sa önce
    Perincege ne olmuş böyle.Samimi ise Bravo.....

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