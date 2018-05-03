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Perinçek'den flaş açıklama: CHP ABD'den talimat aldığı için...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Doğu Perinçek, CHP'ye ABD ve FETÖ'den gelen talimat ile ittifakta yer alamadıklarını söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:53
Perinçek'den flaş açıklama: CHP ABD'den talimat aldığı için...

Ulusal Kanal'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin, CHP'ye kendi partilerini ittifak dışında bırakılması yönünde baskı yaptığını söyledi.

"ABD, CHP VE İYİ PARTİYE BASKI YAPTI"

Seçimlerden dolayı ABD'de büyük bir telaşın olduğunu dile getiren Perinçek, "'CHP ve İyi Parti'ye Vatan Partisi sizinle olmayacak' diye baskı yapıldı ve bu partiler bu baskılara teslim oldular." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ TURDA HDP İLE İTTİFAK VAR"

Amerika'daki kurum ve kişilerin kendisi partisine saldırı düzenlediğini belirten Perinçek, "Görüşlerinde ikinci turda HDP ile ittifak var. Türkiye, ABD'nin tebeşirle çizdiği sınırlar içinde kalan siyasette faaliyet gösteren partilerle çözüme kavuşamaz. Ekonomisi de düze çıkmaz. CHP'de parti başkanının başkan olarak tanımlanmamasını eleştiriyoruz. Her partinin başkanı hükümetin başkanı olmalı." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:53
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