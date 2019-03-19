"Peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı"
Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.
19 Mart 2019 Salı 10:35
Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.
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