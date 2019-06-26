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Perde uyuşturucu ile mücadele için açıldı

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "Hamr" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:26
Perde uyuşturucu ile mücadele için açıldı

ANKARA (AA) - Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahneye konan "Hamr" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığın anlatıldığı tek perdelik oyunun prömiyeri, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Oyunun yazarı Gözde Dinçer, uyuşturucu bağımlılığının Türkiye ve dünyadaki önemli sorunlardan olduğuna dikkati çekerek, oyunda eğitim ve kültür seviyesi fark etmeksizin bağımlılıkların her genç için tehdit olabileceğinin anlatıldığını belirtti.

Bugüne kadar uyuşturucu bağımlılığı hakkında sahnelenen oyunlarda genellikle gençleri uyuşturucuya sürükleyen nedenlerin anlatıldığını kaydeden Dinçer, "Biz bu oyunda, ölmüş ve her şeyi geride bırakmış 4 gencin Araf denilen yerde yaşadıklarını göreceğiz. Onların ağzından geride bıraktıklarını, yaşadıkları duyguları, pişmanlıklarını dinleyeceğiz." diye konuştu.

Dinçer, oyuna adını veren 'Hamr' kelimesinin Arapça olduğunu söyleyerek, " 'Hamr', Arapça'da genel olarak uyuşturucu anlamına gelen bir kelime. Yani alkol, şarap, uyuşturucunun genel adı. Aynı zamanda oyunumuzda yer alan Hakan, Azra, Murat ve Reyhan karakterlerinin de baş harfleri bu kelimeyi oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Dinçer, prömiyerin ardından Ankara'nın Sincan ve Altındağ ilçelerinde de sahneleyecekleri oyunu, bu yıl 20 ilde daha izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Oyunun prömiyerini Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanı Ömer Ulu, Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği (KUBAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkan ve çok sayıda davetli izledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:26
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Hamr
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. tiyatro oyunu
  5. uyuşturucuyla mücadele

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