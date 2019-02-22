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Perde Erzurumlu öğrenciler için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Erzurumlu öğrenciler için açtı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:31
Perde Erzurumlu öğrenciler için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Erzurumlu öğrenciler için açtı.


Cumhurbaşkanlığı’nın himâyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ‘Biz Anadolu’yuz Projesi’nin Bursa ayağının 9. etabı münasebetiyle Bursa’ya gelen Erzurumlu öğrenciler, Bursa’da gönüllerince bir gün geçirdi. Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret eden Erzurumlu öğrenciler, daha sonra şehrin tarihî ve kültürel yerlerini ziyaret etme imkânı buldu.


Erzurumlu öğrencilere bir sürpriz de Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda ağırlanan öğrenciler, Maskbet oyununu izleme imkânı buldu. Altuğ Görgü’nün yönettiği ve Aykan Yılmaz, Eren Topçak, Osman Murat Erten ve Serdar Soyer’in rol aldığı oyunu ilgiyle izleyen öğrenciler, daha sonra tiyatrocularla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:31
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