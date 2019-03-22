Perçin ailesinin acı günü AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Enes Perçin’in bir süredir tedavi gören kardeşi Furkan Perçin hayatını kaybetti.

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Enes Perçin’in bir süredir tedavi gören kardeşi Furkan Perçin hayatını kaybetti.

Furkan Perçin’in genç yaşta vefatı aileyi ve yakınlarını yasa boğdu. Hakka yürüyen Furkan Perçin’in cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığından gözyaşları ile toprağa verildi. Oğlunu kaybeden Mehmet Perçin ile kardeşini kaybeden Enes Perçin cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar ile çok sayıda kişi katıldı.

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