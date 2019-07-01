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"Perakendede kayıplar çoğunlukla yanlış teslimat kaynaklı"

Securitas Avrupa İş Geliştirme Direktörü Per Clemmensen:- "Eskiden perakende sektöründeki hırsızlıkların mağaza dışından kaynakladığını düşünüyorduk fakat bu kayıpların büyük bir kısmının lojistik sırasında ya da yanlış teslimat nedeniyle gerçekleştiğini keşfettik"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
"Perakendede kayıplar çoğunlukla yanlış teslimat kaynaklı"

İSTANBUL (AA) - Securitas Avrupa İş Geliştirme Direktörü Per Clemmensen, "Eskiden perakende sektöründeki hırsızlıkların mağaza dışından kaynakladığını düşünüyorduk fakat bu kayıpların büyük bir kısmının lojistik sırasında ya da yanlış teslimat nedeniyle gerçekleştiğini keşfettik." ifadelerini kullandı.

Securitas açıklamasına göre, Clemmensen, şirket tarafından düzenlenen AVM Güvenlik Çözümleri Zirvesi’nde sektöre perakende sektörüne ve güvenlik açıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Clemmensen, "Eskiden perakende sektöründeki hırsızlıkların mağaza dışından kaynakladığını düşünüyorduk fakat bu kayıpların büyük bir kısmının lojistik sırasında ya da yanlış teslimat nedeniyle gerçekleştiğini keşfettik." bilgisini verdi.

Güvenlik kameraları ve farklı dedektörlerin yalnızca gözlemleme için değil, insan davranışlarıyla ilgili veri toplamak amacıyla da kullanılacağını aktaran Clemmensen, "Yakın gelecekte mağazalardan online alışveriş yapıp, araçlar için oluşturulan alanlardan yemek teslim alır gibi ürünlerin teslimi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.


- "Türkiye'ye giderek yayılacağını düşünüyorum"



Clemmensen, güvenlik kameralarının ve farklı dedektörlerin yazılımlarının geliştirilmesiyle bu cihazların yalnızca gözlenmek için değil; ısı haritası çıkarmak, ziyaretçi sayısını, ziyaretçilerin nasıl davrandıklarını ve hangi alanlarda ne kadar süre geçirdikleriyle ilgili veri toplamak amacıyla da kullanıldığını anlattı.

Böylece cinsiyet, yaş, sezonlara ve kampanyalara göre değişen ziyaretçi sayıları gibi birçok bilgiyi de analiz etmenin mümkün olduğunu belirten Clemmensen, "Ertesi gün bizi nelerin beklediği hakkında tahminde bulunup, güvenlik önlemlerimizi ona göre alabileceğiz. Bu uygulama İngiltere'deki müşterilerimiz için mevcut. Avrupa'nın geri kalanına ve Türkiye'ye giderek yayılacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Clemmensen, veri toplamak için sosyal medyadan da faydalandıklarını aktararak, kar oranı ve ziyaretçi sayısı yüksek AVM'lerin başarılarını artıran en önemli üç faktörden birinin güvenlik olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
  1. Per Clemmensen
  2. Securitas

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