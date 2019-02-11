Perakende sektörü YZB Konferansı ve Fuarı'nda buluşacak

İSTANBUL (AA) - Organize perakende sektöründe hizmet veren paydaşları bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı, 17-18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek YZB Konferansı ve Fuarı, "Değer" ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre Yönetimi'nin üstlendiği organizasyon, yeni ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine 2 gün boyunca ışık tutacak.

Gıda ve perakende sektörünün tüm oyuncularının bir araya geleceği organizasyon kapsamında, katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettikleri 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.





- "YZB ile 2 gün boyunca sektördeki iş birlikleri güçlenecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Focus Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Özlem Adıgüzel, YZB Konferansı ve Fuarı'nın 11'inci yılında dolu dolu bir içerikle kapılarını aralayacağını belirtti.

Her yıl belirlenen ana tema doğrultusunda perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan YZB'de bu yıl "Değer" temasının her yönüyle ele alınacağını bildiren Adıgüzel, "YZB, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'da da fuar ve kongre olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleştirilecek. 8 bin sektör temsilcisini ağırlayan YZB'nin fuar alanında bu yıl market raflarında karşılaşacağımız yeni ürünleri, ekipmanları, teknolojileri, hizmetleri yakından göreceğiz. Geçtiğimiz yıl 22 konuşmacının yer aldığı YZB, bu yıl da birbirinden değerli isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. Üretici, yerel zincir ve tüketici üçgeninin köprüsü YZB ile 2 gün boyunca sektördeki iş birlikleri güçlenecek." değerlendirmelerini yaptı.





- "Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"





TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek de bu yıl YZB'de, ülke olarak içinde bulunulan zorlukları görmezden gelmek yerine nasıl fırsatlar barındığının, sahip olunan imkanların daha iyi nasıl değerlendirebileceğinin katılan marka ve konuklarla ele alınacağını bildirdi.

Türkiye ekonomisi ve sektörün son bir yılda önemli sınavlar verdiğini belirten Altunbilek, şunları kaydetti:

"Mevcut ekonomik ortam nedeniyle marketler ve tüketiciler raf fiyatları konusunda birçok kez karşı karşıya geldi. Yerel zincirler olarak hükümetimizin Türkiye ekonomisi için hayata geçirdiği, vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak, rahatlatacak tüm girişimleri destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Gün, birlik olma günü... Bu yılki YZB'de ülke ekonomisine, istihdama, tedarikçilerine, tüketicilerine, bulundukları şehirlere değer katanlarla 11'inci kez bir araya geleceğiz. Elimizdekileri daha iyi değerlendirmenin yollarını, ülkemize değer katmanın yeni yöntemlerini YZB'de hep birlikte dinleyeceğiz. Türkiye'nin yanı sıra yüzlerce ülkede operasyonlarını sürdüren yerli ve yabancı markaların sponsor, perakende sektörüne yön veren markaların katılımcı olduğu YZB'ye sektördeki tüm paydaşlarımızı geleceğimizi şekillendirmek, ülkemize, tüketicilerimize değer katmak için bekliyoruz."







