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Pepee TV, çocukların gelişimini destekleyen müzik kanalını açtı

Pepee TV, çocukların dil gelişimine, kendilerini ifade edebilmelerine, üreticilik becerilerine ve soyut düşünmelerine katkı sağlayacak müzik kanalını açtı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:56
Pepee TV, çocukların gelişimini destekleyen müzik kanalını açtı

Pepee TV, çocukların dil gelişimine, kendilerini ifade edebilmelerine, üreticilik becerilerine ve soyut düşünmelerine katkı sağlayacak müzik kanalını açtı.



Çocukların dil gelişimine, kendilerini ifade edebilmelerine, üreticilik becerilerine ve soyut düşünmelerine katkı sağlayan müzik, Pepee TV’de yerini aldı. Pepee TV müzik kanalında birçok kategoride, müzik seçenekleri ile çocuklar küçük yaştan itibaren müzik dinleme ve dinlerken dans etme alışkanlığı kazanacağı belirtiliyor. Pepee TV müzik kanalında ilk etapta 16 farklı başlıkta 100 çocuk şarkısının bulunduğunu açıklayan Düşyeri, hakları kendilerine ait olan dijitalde dinlenme sayısı 460 milyonu aşmış tüm müziklerin de çok yakında Pepee TV’deki yerini alacağını duyurdu.



Dünyada 95 milyon kez dinlenmiş Yup Yup’lar, 5.5 milyon dinlenmiş Tren Bob ve 12 milyondan çok dinlenmiş olan Bebek Riki’nin şarkıları da Pepee TV müzik kanalında yeraldı. Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu olduğu belirtilen Pepee TV, yüzde 100 güvenli, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak izleme özelliği ile 23 Nisan’dan izlenebiliyor.



Müziğin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında konuşan Düşyeri’nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, "Müzik gelişimin en hızlı olduğu dönem olan okul öncesi dönemde çocukların hayatında özel bir yere sahip. Çocukların gelişimine sayısız faydası olan en iyi müzikleri Pepee Tv’de bir araya getirdik. Müzik kanalımız bununla da kalmayıp isme özel şarkı ve ninnilerle gelişmeye devam edecek" dedi.



Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Pepee TV’de şu an 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 binden fazla çizgi film bölümü yer alıyor. Pepee Tv’nin Arçelik ve Beko televizyonlarda çalışan, çocuğun özgürce ve güvenle tv izleme deneyimi yaşamasını sağlayan bir de kumandası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:56
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