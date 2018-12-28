0553 313 94 23

Pentagon'un yeni patronu dış politikada deneyimsiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan görevine yılbaşında başlayacak- 1986'dan geçen yıla kadar Boeing'de görev yapan ve bu kariyeri sayesinde Washington'daki çevrelerce iyi tanınan Shanahan'ın daha önce askeri politika ve dış politika konusunda deneyimi olmadığı belirtiliyor- Shanahan, Pentagon'daki üst düzey yetkililerinin itiraz ettiği Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasında en önemli rolü oynayan bakanlık bürokratı olarak biliniyor

28 Aralık 2018 Cuma 05:57
Pentagon'un yeni patronu dış politikada deneyimsiz

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifası üzerine Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına vekaleten atanan Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, askeri ve dış politika tecrübesi olmamasıyla öne çıkıyor.

Bakanlık görevine 1 Ocak 2019'da başlayacak Shanahan'ın, kendisi ile ilgili savunma devi Boeing'deki geçmişinin yanı sıra askeri politika ile dış politikada tecrübesiz olması Washington'da soru işaretlerine neden oldu.

- Boeing geçmişi

Patrick Shanahan, 1986'dan geçen yıl Mattis tarafından önerilip Trump tarafından Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilinceye kadar Boeing firmasında bazı görevlerde bulundu.

En son Boeing'de Tedarik Zinciri ve Operasyonları Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Shanahan, firmanın Füze Savunma Sistemleri ve Pervaneli Hava Sistemleri birimlerinde de genel müdürlük yaptı.

Boeing'in en maliyetli projesi "787 Dreamliner" yolcu uçağı projesini de yöneten Shanahan, ABD'nin şu anda kullandığı "Karada Konuşlu Orta Ölçekli Füze Sistemi" ve taktiksel lazer sistemlerinin geliştirilmesinde rol aldı.

Yeni Savunma Bakanı, Pervaneli Hava Sistemleri biriminde ise ABD ordusunun kullandığı "Apache", "Chinook" ve "Osprey" helikopterlerinin üretim ve geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Boeing'deki kariyeri sayesinde Washington'daki çevrelerce iyi tanınan Shanahan'ın daha önce askeri politika ve dış politika yapımında deneyimi olmadığı belirtiliyor.

- Pentagon'u dönüştürmeye geldi

Patrick Shanahan, bakanlıktaki jeopolitik kuram ve planlardan ziyade Pentagon'da sonuç odaklı bütçe çalışması, ordunun modernizasyonu ve savaşa hazırlığına odaklandı.

Pentagon'da çok öne çıkmayan Shanahan, Amerikan Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinin itiraz ettiği Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasında en önemli rolü oynayan bakanlık bürokratı olarak biliniyor.

Shanahan'ın, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasındaki rolünden dolayı da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile arasının oldukça iyi olduğu ifade ediliyor.

Pentagon'a yeni bir bakan atanıncaya kadar vekalet edecek Shanahan, bu süreçte Suriye'den çekilme ve Afganistan'dan kısmi çekilme süreçlerini yönetecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 05:57
  1. ABD
  2. mattis
  3. Pentagon
  4. Suriye
  5. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
    1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi..
    2. Dünyayı bekleyen tehlike! Yok olacak
    3. CHP'li başkandan 'hırsızlık' talimatı..
    4. Resmen açıklandı! Trump geri adım..
    5. Saldırı sonrası şok! Ebola şüphelileri..
    6. Dışişleri'nden İsrail'e sert mesaj
    7. Korkunç cinayet: Banyoda parçalayıp...
    8. Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere..
    10. Attığı makas pahalıya patladı! 'Her..
    11. Pentagon'un yeni patronu dış..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere..
    13. İşte Vagner Love'un yeni takımı!
    14. Bahreyn, Şam'da yeniden büyükelçilik..
    15. Bomba iddia! Radamel Falcao..
    16. ABD ve Çin masaya oturuyor!
    17. Çin'de eski bakan yardımcısına..
    18. DAEŞ askeri konvoya pusu kurdu: 18..
    19. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes'..
    20. Fransa'dan tepki çeken hamle! Sipariş..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...