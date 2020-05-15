Pentagon’un ufo görüntüleri sonrası tartışmalara yol açtı! UNICEF'ten şoke eden film
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından 2015 yılında çekilen uzaylılara yönelik bir tanıtım filmi büyük tartışmalara yol açtı. Son dönemde dolaşıma sokulan görüntülerin Pentagon'un ufo görüntülerinin ardından gündeme gelmesi olay oldu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından çekilen ufo çocuklu tanıtım filmi dünya gündemine oturdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Amerikan donanması pilotları tarafından çekilen üç UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) videosunun yayınlanmasınına ardından UNICEF'in tanıtım filminin dolaşıma sokulması akıllarda soru işareti bıraktı.
Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında tartışılan ufo çocuklu tanıtım filmine ilişkin Erkan Trük'ten çarpıcı açıklamalar yaptı.