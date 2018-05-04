Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pentagon'dan yalanlama: Deli saçması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Güney Kore’deki asker sayısının azaltılması talimatı verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:18
Pentagon'dan yalanlama: Deli saçması

Amerikan New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması için Pentagon'a seçenekler hazırlaması talimatı verdiğini iddia etti.

New York Times'ın bu iddiasına ABD yönetiminden yanıt gecikmedi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon'daki Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı masasına bakan sözcülerden Yarbay Christopher Logan, "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Güney Kore'deki misyonunun aynen devam ettiğini belirten Yarbay Logan, yarımadaki askeri durumları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Logan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanlığı maksimum baskı kampanyasına verdiği desteğe, Başkan'a askeri seçenekler sunma ve müttefiklerimizin güvenliğine kuvvetli bağlılığımız devam ediyor. Kore yarımadasının tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arındırılmasına bağlıyız."

New York Times haberine bir yalanlamada Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

Bolton, "New York Times haberi deli saçması. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerini çekme konusunda seçenek sunması talimatını vermedi." açıklamasında bulundu.

Trump'ın önümüzdeki hafta Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey ile Güney Kore arasında yıllar sonra ilk kez devlet başkanları seviyesinde görüşme söz konusu olurken, Kim'in artık nükleer deneme yapmayacağı yönünde açıklamaları da basına yansımıştı.

Ayrıca, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:18
  1. açıklama
  2. pentagon
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu
    1. Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı..
    2. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    3. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    4. 50 milyon seçmenin bilgisini..
    5. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    6. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    7. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    8. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    9. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    10. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    11. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    12. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    13. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    14. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    15. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    16. İşte Beşiktaş'ın savunması! 'Gelecek..
    17. Piknik alanında çıkan yangın maddi..
    18. Fransa'da sular durulmuyor
    19. Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci..
    20. Arda Turan çılgına döndü!
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."